Stand: 17.02.2021 09:30 Uhr Plaan gegen Corona-Mutatschonen

De EU will mit kloren Kurs gegen de slimmeren Formen vun dat Coronavirus gegenangahn. Kommischoonspräsidentin Ursula von der Leyen warrt dor an’n Middag en Fief-Punkten-Plaan to vörleggen. Se wüllt, dat Impfmiddels, de an de Mutatschonen anpasst sünd, gauer tolaten warrt. / Stand: 17.02.2021, Klock 9:30

