Stand: 17.02.2021 09:30 Uhr HSV-Präsidium nimmt den Hoot

Bi den HSV is güstern Avend dat ganze Präsidium ut’t Amt gahn. Siet Weken hebbt sik HSV-Präsident Marcell Jansen un sien twee Viezen in de Klatten. In’n Sommer will de Vereen bi de Versammeln vun de Liddmaten ne’e Lüüd wählen, de dat Leid hebbt. / Stand: 17.02.2021, Klock 9:30

