Stand: 17.02.2021 09:30 Uhr Ne’e Fohrradstaffel för de Polizei

Bi de Hamborger Polizei wüllt se düt Johr en drütte Fohrradstaffel inrichten. So geiht de Stadt dorop in, dat mehr un mehr Lüüd mit Rad ünnerwegens sünd. Un ok, dat dat mehr Unfäll bi de Radfohrers geven deit. De Basis vun de ne’e Fohrradstaffel schall in den Hamborger Oosten ween. / Stand: 17.02.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.02.2021 | 09:30 Uhr