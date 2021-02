Stand: 17.02.2021 09:30 Uhr Weniger Ümsatz bi Beiersdorf

De Hamborger Konzern Beiersdorf hett in’t Corona-Johr 2020 goot söven Milliarden Euro Ümsatz maakt. Dat sünd üm un bi söss Perzent weniger as in’t Johr vörher. Liggen deit dat woll an de Corona-Oplagen op de hele Welt un dat de Minschen nich mehr överall henreisen dörvt. Düt Johr rekent dat Ünnernehmen in Einbüttel wedder mit düütlich betere Tallen. / Stand: 17.02.2021, Klock 9:30

