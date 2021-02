Stand: 16.02.2021 09:30 Uhr Verkehrsproblemen wegen Winterwedder

Na Snee un Ies gifft dat vundaag in Hamborg Dauwedder. An'n Avend harr dat noch goot sneet; an'n Hauptbahnhoff stünnen de Töög still. Op de Straten is de Winterdeenst de heele Nacht ünnerwegens ween. An'n Morgen geev dat denn op Straten un Sporen keen grote Maleschen mehr. | Stand 16.2.2021 Kl. 9:30

