Stand: 16.02.2021 09:30 Uhr Rekenshoff bekrittelt Hamborgs Verwalten

Hamborgs Verwalten is apenbor nich akraat nog bi't Vergeven vun Opdrääg an Architekten un Ingenieure. Dat hett de Rekenshoff in sien Johrsbericht faststellt. He har sik ankeken, woans de Verwalten arbeid un dorbi is rutkamen, dat se faken nich goot nog kickt, wo lang de Projekten duert. So keem dat denn faken to högere Kosten. | Stand 16.2.2021 Kl. 9:30

