Stand: 16.02.2021 09:30 Uhr Arger wegen Coronahülpen

Bunnsweertschopsminister Peter Altmaier snackt vundaag mit veertig Weerstschopsverbännen över Corona-Hülpen. Bi't Videodrapen schall dat dorüm gohn, dat Geld nich gau nog utbetahlt worrn is. Dat de Perzess so lang duert, harr in veele Brangschen för Arger sorgt. Dat gifft jümmer noch Ünnernehmens, de op de Novemberhülp tööft, de in't verleden Johr toseggt worrn is. | Stand 16.2.2021 Kl. 9:30

