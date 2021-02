Stand: 16.02.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

An'n Morgen lockert dat eerst mal op, de Sünn kickt af un an dör de Wulken dör. Dat regent man ok noch en lütt beten un dat mach ok glatt warrn. Övern Dag gifft dat denn Temperaturen bet to söven Graad. Morgen: wedder veele Wulken, en beten Regen dorto un Temperaturen bet to acht Graad. | Stand 16.2.2021 Kl. 9:30

