Stand: 15.02.2021 10:15 Uhr Inzidenz steiht still in Hamborg

Siet mehr as een Week gaht de Coronatahlen in Hamborg nich mehr rünner. De Weert, woveel Lüüd sik in söven Daag op hunnertdusend Minschen mit dat Virus ansteken hebbt, blifft knapp ünner de Mark vun söventig un is dormit noch wiet weg vun de anpielte fiefundörtiger Inzidenz. Eerst, wenn düsse Weert seker so wiet ünnen is, dörfen Ladengeschäften wedder opmaken. Dat harrn de Baaslüüd vun de Länners tohoop mit Kanzlersch Angela Merkel so uthannelt. / Stand: 15.02.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.02.2021 | 10:15 Uhr