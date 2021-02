Stand: 15.02.2021 10:15 Uhr Ploß will nich mit de Grönen

Een swart-gröne Bunnsregeren, dat kann ünner Ümstännen moeglich warden na de Bunnsdagwahl in‘n Septembermaand. De Hamborger CDU höllt dorvun man nich so veel. Ehr Lannsbaas Christoph Ploß seggt in de Bildzeitung: De Grönen wüllt de Freeheet vun jümmer mehr Minschen inschränken, un dat will he sik nich gefallen laten. / Stand: 15.02.21 Klock 09:30

