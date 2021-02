Stand: 12.02.2021 09:30 Uhr Hölp för Lüüd ahn Ünnerdack

Nu bi de Küll kümmert sik de Hamborger Middernachtsbus jede Nacht üm rund söventig Minschen ahn Dack över’n Kopp. Dat sünd en beten weniger as normal. De Böverste vun dat Projekt, Sonja Norgall, de freit dat, denn so as dat utsüht sleit dat Winternootprogramm vun’e Stadt an un grippt mehr Lüüd as normal ünner de Arms. Bavento kaamt welke ok in Hotels ünner dör Projekten, de privaat betahlt warrt. Bi den Bus vun’e Diakonie kriegt Lüüd, de keen Dack över’n Kopp hebbt, warm to eten un to drinken, man aver ok Slaapsäck un wat antotehn.

// Stand: 12.02.2021, Kl. 9:30

