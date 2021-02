Stand: 12.02.2021 09:30 Uhr Verbaden Glücksspeel

De Hamborger Polizei hett güstern Avend en verbaden Glücksspeel in en Shisha-Bar – en Lokal, wo se Waterpiepen smööken doot – opdeckt. Acht Lüüd hebbt dor in Horborg an deelnahmen. Un wegen de Corona-Oplagen, de se so denn nu nich inhollen hebbt, mutt jede vun jüm hunnertföfftig Euro an Straaf betahlen.

// Stand: 12.02.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.02.2021 | 09:30 Uhr