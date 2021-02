Stand: 12.02.2021 09:30 Uhr Football un Tennis

De FC Bayern München hett de Klub-Weltmeesterschop in Katar wunnen. De düütsche Football-Rekordmeester hett den Vereen Tigres ut Mexiko mit een to null en op’e Mütz geven. So is dat nu denn de sösste Titel, den de Bayern binnen vun een Johr haalt hebbt. Un ok de Hamborger Tennisprofi Alexander Zverev hett Grund to fiern. He hett dat bi de Australian Open in dat Achtelfinaal rinschafft. Gegen den Franzosen Adrian Mannarino hett he sik in dree Sätz düütlich dörchsett. Zverev is de letzte Düütsche, de bi dat eerste Grand-Slam-Turnier vun’e Saison noch mit bi is.

Stand: 12.02.2021, Kl. 9:30

