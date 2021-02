Stand: 12.02.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Un dor is dat noch richtig koolt. Opstunns sünd dat noch Minus söven Graad op Finkwarder. Un de Temperaturen blievt vundaag ok ünner null Graad, wenn man blots knapp. Liekers warrt de Dag schöön mit veel Sünn - so as morgen un übermorgen: Ok dor kriegt wi veel Sünn, man blots en poor Wulken un dat blifft dröög bi Temperaturen vun üm un bi null Graad.

// Stand: 12.02.2021, Kl. 9:30

