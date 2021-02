Stand: 11.02.2021 09:30 Uhr Corona-Tallen

Bides gaht de Corona-Tallen in ganz Düütschland wieder na ünnen. Dat Robert-Koch-Institut mellt vunmorgen goot teihndusend ne’e Infekschonen. Dat heet meist veerdusend Minschen weniger as noch vör een Week hebbt sik mit Corona ansteken. Ok de söven-Daag-Weert is wieder na ünnen gahn: Opstünns liggt de bi goot veerunsösstig. / Stand: 11.02.2021, Klock 9:30

