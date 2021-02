Stand: 11.02.2021 09:30 Uhr Keen Glück för Hamborger Basketballers

In de Basketball-Bunnsliga hebbt de Hamborg Towers in letzte Minuut verloren. Bi de EWE Baskets Ollnborg hebbt se mit achtunachtig to ngenunachtig den Körteren trocken. Dat is dat twete Speel na de Reeg, dat de Towers knapp verloren hebbt. / Stand: 11.02.2021, Klock 9:30

