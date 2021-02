Stand: 10.02.2021 09:30 Uhr Tschentscher över Lockdown

Wat de Pandemie anbelangt, sall dat masse Lüüd in Düütschland mal verlangen, wat de Dag vundaag bringt. Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher hett al vör dat Top-Drepen vun Bund un Länner vunnameddag düütlich seggt, wat nu ansteiht. Wat he meen, mööt sik de Hamborgers noch op poor Weken Lockdown instellen. “Wi warrt nix lockern bet wi nich afsehn köönt, wo gau sik de Virus-Mutatschonen in Düütschland breet maakt,“ sä Tschentscher bi en Drepen vun de Ünnernehmensvertreders. Eerst denn kann een entscheden, wat een open maakt un wat nich, sä Tschentscher. // Stand 10.02.2021, Kl. 9:30

