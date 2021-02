Stand: 10.02.2021 09:30 Uhr Schoolünnerricht in Hamborg

Ok Schoolsenater Ties Rabe glöövt nich, dat een bald wedder IN de Scholen lehrn kann. Fern-Ünnerricht noch bet to de Märzferien – dor mööt sik de Schölers in de Stadt op instellen. Rabe meent, dat maakt Sinn, wenn se to’n Bispeel noch vör de Fröhjohrsferien Wesselünnerricht plaant. // Stand 10.02.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.02.2021 | 09:30 Uhr