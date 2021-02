Stand: 10.02.2021 09:30 Uhr Winterwedder in Hamborg

Bet to söven Zentimeters ne'en Snee mutt de Stadtreinigen Hamborg vundaag vun de Straten kriegen. Siet vunaf halvig een sünd bummelig achthunnertveertig Insatzkräft mit rund dreehunnertfofftig Fohrtüüg ünnerwegens. De Footweeg vör jemehr Hüüs mööt de Hamborgers sülvst vun Snee un Ies free maken. Wegen dat Winterwedder fallt ok vundaag wedder Fernverkehrstöög vun un na Hamborg hen ut oder sünd to laat ünnerwegens. // Stand 10.02.2021, Kl. 9:30

