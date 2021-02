Stand: 10.02.2021 09:30 Uhr Ut för Hamborgs Kastanien

Mit Hamborgs Kastanien geiht dat toenn. Dor reekt Ümweltsenater Jens Kerstan mit. Vun de sössdusend Kastanien in de Stadt hebbt masse en Rindenkrankheit. Un gegen de gifft dat keen Middel. Man allens in allen süht de Senater den Boombestand as goot an. In’t verleden Johr hebbt se mehr Stratenbööm plant as se fällt hebbt. // Stand 10.02.2021, Kl. 9:30

