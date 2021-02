Stand: 09.02.2021 09:30 Uhr Lockdown

De Lockdown, de warrt woll nich gau to Enn gahn. So sickert dat nu kott vör den Bunn-Länner Gipfel morgen ut de Länner dörch. De twete Pandemie-Well, de is woll broken, man noch nich to Enn. Dat seggt de Spreker vun de Regeren Steffen Seibert. Hamborgs eerste Börgermeister Peter Tschentscher wohrschaut, dat dat noch nich klor weer, wat de Mutaschonen för Folgen op de ganzen Infekschonen hebben doot. //Stand 02.02.2021 Kl. 9:30

