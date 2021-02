Stand: 08.02.2021 09:30 Uhr Iesküll in’n Noorden

Lüüd de in'n Noorden mit de Bahn reist, mööt dormit reken, dat dat nich so löppt as se dat geern harrn. Wegen de Küll fallt in Hamborg Töög na Hannover, Frankfurt, Köln un München ut. Ok vun un na Kiel, Lübeck und Sylt hen fohrt keen Töög. In Hamborg hett sünnerlich de iesige Wind bummelig dörtig Füerwehrinsätz utlööst. An de Elvchaussee mussen se en fiefuntwintig Meter hogen Boom sekern, de kort dorvör weer op en Huus to fallen. In Niensteden is en Kinnerwagen in en Diek weiht. Man se kunnen de Kinner redden. // Stand 08.02.2021, Kl. 9:30

