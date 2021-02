Stand: 08.02.2021 09:30 Uhr Weniger Arbeitssteden bi de Metall- un Elektroindustrie

In de Corona-Kris reekt de noordüütsche Metall- un Elektroindustrie dormit, dat dor masse Steden afboot warrt. Bummelig veerdusend Jobs wüllt Bedrieven in de tokamen Maanden afboen. Dat is bi en Ümfraag vun den Arbeitgeber-Verband Noordmetall rutsuert. Jedet föffte Ünnernehmen will in de tokamen Maanden Arbeitssteden strieken. Sünnerlich bi Schippbo-Bedrieven un Metall-Herstellers is dat de Fall. // Stand 08.02.2021, Kl. 9:30

