Stand: 08.02.2021 09:30 Uhr Moord in Braamfeld

Wat dat heet, hett en Mann in Hamborg siene Mudder ümbröcht. De Polizei hett den achtuntwintig Johr olen Mann güstern Avend in en Mehrfamilienhuus in de Braamfeller Chaussee fastnahmen. De Moordkommisschoon hett bet in de Nacht rin Sporen sekert. // Stand 08.02.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.02.2021 | 09:30 Uhr