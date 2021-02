Stand: 08.02.2021 09:30 Uhr Füer in Willemsborg un op de Veddel

In Willemsborg sünd in de Nacht op en Flach vun en Bedriev twee Lasters utbrennt. De Polizei ünnersöcht nu, wat dat Brandstiften weer.

Un denn weer de Füerwehr güstern Avend noch op de Veddel in’n Insatz. In en Kakaofabrik hebbt Bohnen in en Röst-Avend brennt. // Stand: 08.02.2021, Kl. 9:30

