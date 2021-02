Stand: 05.02.2021 09:30 Uhr Impfen in Hamborg

Wat dat Impfen gegen Corona angeiht, dor sünd na de Lüüd in’e Pleegheimen in Hamborg nu ok de Minschen in Wahngruppen un in’t betreute Wahnen an’e Reeg. Tokamen Week geiht dat dormit los, denn kaamt de mobilen Impf-Teams na de rund sövendusend Minschen hen. Vundaag seggt de Soziaalbehöörd de Lüüd Bescheed, de de Wahnanlagen bedrieven doot, dormit de dat denn an jümehr Lüüd wiedergeven künnt.

// Stand: 05.02.2021, Kl. 9:30

