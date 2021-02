Stand: 05.02.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

De Corona-Tahlen in Düütschland, de hollt Kurs un gaht wieder licht na ünnen. Vundaag mellt dat Robert-Koch-Institut rund twölfdusendnegenhunnert ne’e Infekschonen – dat sünd meist dusendeenhunnert weniger as noch vundaag vör een Week. Ok de Söven-Daag-Inzidenz geiht nochmal ‘n beten daal, op knapp ünner achtig. An oder mit Corona dootblieven, dat doot aver noch veel. Dor sünd nu noch mal achthunnertfiefunföfftig ne’e Dodesfäll hentokamen.

