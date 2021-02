Stand: 05.02.2021 09:30 Uhr EU gifft Fehlers to

Hett de Europäische Union Fehlers maakt, wat dat Ranhalen vun Impfstoffen angeiht? Ja – seggt Ursula von der Leyen, de Böverste vun’e EU-Kommisschoon. Se harr to wenig in’e Reken binnen, wat vigeliensch dat is, en ne’et Impfmiddel in grote Mengen to maken. Von der Leyen sä to de Süüddüütsche Zeitung: ‘Een Land kunn en Snellboot ween. Un de EU is mehr en Tanker.‘

