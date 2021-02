Stand: 05.02.2021 09:30 Uhr Keen Extrawüst för Impfte

En annere Fraag is ok noch, wat een de Corona-Regeln nich mehr so scharp maken schall oder nich för Minschen, de al impft worrn sünd? Totiets nich – dat meen güstern al de Düütsche Ethikroot. Un dat süht ok de gröttste Deel vun’e Börgerslüüd so. Goot twee Drüddel seggt, dat se en Extrawust för Lüüd, de al impft worrn sünd, för verkehrt hollt. Dat is bi en ne’en ARD-Düütschlandtrend bi rutsuert. In’e Twüschentiet wüllt sik ok negenunföfftig Perzent vun’e Lüüd op jeden Fall impfen laten. In’n Januarmaand sünd dat man blots veerunföfftig Perzent ween.

// Stand: 05.02.2021, Kl. 9:30

