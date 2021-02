Stand: 04.02.2021 09:30 Uhr Ne'e Coronahülpen

Familien schüllt in de Corona-Pandemie en Kinnerbonus kriegen. De Regieren in Berlin hett an'n Avend utmaakt, dat dat per Kind eenhunnertföfftig Euro geven schall. Dorto hefft se sik op ne'e Hülpen för Gastronomie un Kultur enigt. För Ünnernehmens, de veel Verlust maakt hefft, schall dat en Bonus bi de Stüer geven. | Stand 4.2.2021 Kl. 9:30

