Stand: 04.02.2021 09:30 Uhr Warrt de Lockdown verlängert?

Hamborgs Eersten Börgermeester Peter Tschentscher wiest sik vörsichtig, wat Plaans angeiht, de Corona-Regeln na un na to lockern. In't Hamborg Journaal vun'n NDR sä Tschentscher, dat man nich unvörsichtig warrn dröff, ok wenn man giern wedder to't normale Leven torüch wull. He sä ok, dat he glööv, dat de Lockdown noch länger duern warrt as bet to'n veerteihnsten Februar. | Stand 4.2.2021 Kl. 9:30

