Stand: 04.02.2021 09:30 Uhr Bokösten in Hamborg

En Drüttel vun de groten Boprojekten in Hamborg warrt dürer as plaant. So steiht dat in en ne'n Bericht vun'n Senat. As Bispeel warrt op'n ne'n Tunnel för Footgängers un Radföhrers in'n Oberhafen henwiest. Dor weren de Kösten al vör'n Beginn vun'n Bo dubbelt so hooch as plaant – veeruntwintig Millionen Euro. Düütlich dürer warrt ok de barrierefree Ümbo vun't Raathus un dat Sanieren vun'n Philosophentoorn an de Universität. | Stand 4.2.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.02.2021 | 09:30 Uhr