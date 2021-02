Stand: 04.02.2021 09:30 Uhr Striet bi'n HSV

De HSV-Profis stoht vörn in de twete Liga, man in't Präsidium vun'n HSV e.V. löppt en Machtkampf. En poor Lüüd, de fröher mal wat to seggen harrn, wüllt nu woll wedder torüch in'n Opsichtsraat. Na Informatschonen vun NDR 90,3 sünd dorünner woll ok welk, de goot mit'n olen Vörstandsbaas Bernd Hoffmann künnt. Hoffmann sülms sä, he wull keen ne't Amt bi'n HSV hebben. | Stand 4.2.2021 Kl. 9:30

