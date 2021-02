Stand: 04.02.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is wedder allens vull mit Wulken, af un an warrt dat ok sneen – un dat mach glatt warrn. To'n Avend denn meist dröög, bi Temperaturen bet to drei Graad. Morgen gifft dat wedder veel Wulken un en beten Snee. Dat warrt man köller – maximal denn blots noch jüst över null Graad. | Stand 4.2.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.02.2021 | 09:30 Uhr