Stand: 03.02.2021 09:30 Uhr Demonstratschoon wegen Nawalny-Uurdeel

In Russland geev dat güstern Avend Protesten, wieldat se den Regimekritiker Alexej Nawalny veruurdeelt hebbt. In poor Städer sünd dusende Minschen op de Straat gahn. Jümmer wedder hebbt so dor ok welk fastnahmen. Bunnskanzlersch Angela Merkel will, dat se Nawalny op de Steed freelaat. Se meent, dat Uurdeel hett so reinweg gor nix mit en Rechtsstaat to doon. // Stand 03.02.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.02.2021 | 09:30 Uhr