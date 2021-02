Stand: 03.02.2021 09:30 Uhr Football

Överraschen bi’n Football-DFB-Pokaal: De Regionaalligist Essen hett Leverkusen ut de eerste Liga mit en twee to een na‘n Verlängern slaan. Na en söven to söss in’t Ölvenmeterscheten gegen Darmstadt is ok Kiel in’t Viddelfinaal. Bremen hett Fürth mit en twee to null na Bett schickt und na en Verlängern harr Dortmund gegen Paderborn mit en dree to twee de Nees vörn. // Stand: 03.02.2021, Kl. 9:30

