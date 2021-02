Stand: 02.02.2021 09:30 Uhr Tschentscher skeptisch

Hamborgs eerste Börgermeister Peter Tschentscher is nich recht övertüügt, wat de Impftelen angeiht: Dormit wi inholen köönt, wat de Bunnsregeren toseggt hett, mööt wir allns doon, sä Tschentscher güstern Avend in’t Raathuus. Dat weer ut sien Sicht ok nich seker, dat de Impfstoff, de levert warrn schall, ok wirklich kümmt. //Stand 02.02.2021 Kl. 9:30

