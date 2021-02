Stand: 02.02.2021 09:30 Uhr DRK-Chef mutt gahn

De langjohrig Präsident vun’t DRK-Horborg, Harald Krüger, de mutt sien Hoot nehmen. Dat Rode Krüüz seggt, dat hett wat mit sien Gesundheit to doon. Vöraf weer he ok bekrittelt worrn: Krüger un annere an de Spitz vun’t DRK-Horborg harrn sik ut Rest-Bestänn gegen Corona impfen laten. // Stand 02.02.2021 Kl. 9:30

