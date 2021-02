Stand: 02.02.2021 09:30 Uhr Striet in Lurup

In Lurup is en dreeuntwintig Johr olen Mann daalstoken worrn, so dat sien Leven in Gefohr weer. De Hamborger Polizei geiht dorvun ut, dat he sik mit en annern Mann in en Park an de Luruper Hauptstraat streden harr. Den Verdächtigen hebbt se noch nich tofaat kregen. Bi dat Opper geiht dat middewiel nich mehr üm Leven un Doot. De Moordkommischoon ünnersöcht de Saak nu. // Stand 02.02.2021 Kl. 9:30

