Stand: 02.02.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag lockert dat eerstmal op mit en beden Süün, vün Süden her treckt dat denn mit dichte Wulken to. Övern Namiddag kriegt wi Snee, deels ok Sneeregen. Dat Ganze bi bet to twee Graad. Opstunns meet wi bi ju in Willemsborg een Graad ünner null. Morgen kriegt wi vele Wulken un Regen, deels ok Snee. Later is dat ok mal länger dröög bi bet to veer Grad. Wohrschau: An’n Anfang vun’n Dag kann dat glatt ween. // Stand 02.02.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.02.2021 | 09:30 Uhr