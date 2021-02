Stand: 01.02.2021 09:30 Uhr Impfen in Hamborg

Vundaag schüllt in Hamborg sowat bi söventeihndusend Minschen in Staffeln över den Dag verdeelt jem ehr Impftermine kriegen, un dat geiht üm de eerste Sprütt un de twete. Anfangen deit dat mit de Ölleren över achtig un mit de Lüüd, de in de Pleeg arbeiden doot. De Termine warrt bet avends Klock acht per Internet un Telefon rutgeven. // Stand: 01.02., Klock 09:30

