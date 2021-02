Stand: 01.02.2021 09:30 Uhr Mehr Impfstoff för Europäische Union

De EU schall nu doch mehr Corona-Impfstoff kriegen as eerst plaant weer. Astrazeneca will bet to'n Enn vun'n Märzmaand sowat bi veertig Millionen Impf-Dosen levern, dat sünd negen Millionen mehr, as wat se toletzt seggt harrn. Un Biontech will in't twete Quartaal bet to fiefunsöventig Millionen Dosen mehr an de EU levern. Dorför schall an Impfstoff föfftig Perzent mehr herstellt warrn. // Stand: 01.02., Klock 09:30

