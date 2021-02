Stand: 01.02.2021 09:30 Uhr Produkschoon bi Mercedes stockt

För en Reeg Afdelens in dat Hamborger Mercedes-Wark in Bostelbek, dor fangt vundaag een Week Kortarbeit an. Dorachter steken deit, dat se nich noog Half-Leiters kriegen köönt - de warrt bruukt to'n Inboen vun Sensoren in de Autos. De Gewarkschop IG Metall seggt, in Kortarbeit gahn müssen nu üm un bi tweehunnert Lüüd. Wegen de Corona-Pandemie warrt in Asien weniger Half-Leiters herstellt. // Stand: 01.02., Klock 09:30

