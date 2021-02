Stand: 01.02.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

Mal blifft de Heven dichttrocken, mal lockert dat op. Vunaf laten Namiddag kann dat en lütt beten Snee geven, bi nich mehr as een Graad över null. Nu (Klock negen) sünd dat in Reitbrook söss Graad ünner null. Morgen geiht de Dag mit en beten Sünnschien los, denn kriegt de Wulken de Böverhand, un dor kummt ok Snee rut oder Sneeregen – bi bet to dree Graad.

