Stand: 29.01.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor kummt Snee op uns to – fief bet teihn Zentimeter künnt dor goors rünnerkamen. Los geiht dat so rund üm‘e Middagstied. Koolt is dat aver al nu: Minus een Graad sünd dat opstunns in’e Binnenstadt. Een Graad warrt dat noch vundaag. Un sneen deit dat denn bet in den Sünnavend rin. Dorna wesselt sik denn Sünn un Wulken af bi nich mehr as twee Graad. Un Sünndag blifft dat denn dröög bi bet to veer Graad.

// Stand: 29.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.01.2021 | 10:15 Uhr