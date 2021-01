Stand: 28.01.2021 09:30 Uhr Malöör för Boris Herrmann

De Hamborger Seiler Boris Hermann hett keen Schangs mehr, dat he bi de Vendée Globe de Nees vörn hett. He harr en Unfall op de Tour. Goot hunnertföfftig Kilometer vör’t Enn in Frankriek is sien Renn-Yacht mit en Fischerboot tohoopstött. Hermann kunn sien Yacht so goot as dat güng wedder trechtmaken. Nu versöcht de 39-Jöhrige tominnst suutje wiedertoseilen un noch antokamen. / Stand: 28.01.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.01.2021 | 09:30 Uhr