Corona-Tahlen vun't RKI

In Düütschland sünd in de verleden veeruntwintig Stünnen negenhunnerttweeunachtig Minschen an or mit dat Corona-Virus dootbleven. Dat hefft de Gesundheitsämter an't Robert Koch-Institut mellt. Binnen vun en Dag geev dat dorto üm un bi dörteihndusendtweehunnert Neinfektschonen. Dat sünd bummelig tweedusendachthunnert weniger as vundaag vör en Week. De Sövendaag-Weert vun de Infektschonen per hunnertdusend Lüüd is dormit op eenhunnertuneen rünnergahn. | Stand 27.1.2021 Kl. 9:30

