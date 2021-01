Stand: 27.01.2021 09:30 Uhr HSV wieder an de Tabellenspitz

In de Tweete Football-Bunnsliga blifft de HSV baven in de Tabell. Dat Team hett ut Düsseldörp en Punkt mitnahmen: Null-Null stünn dat na negentig Minuten. Brunswiek hett Een-Null gegen Heidenheim wunnen. Ossenbrüch gegen Fürth: Null to Een. Aue gegen Würzborg: Twee to Een. | Stand 27.1.2021 Kl. 9:30

