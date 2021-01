Stand: 26.01.2021 09:30 Uhr Twete Impfrunn in Hamborg

In’t Impfzentrum Hamborg in de Messehallen geiht dat vundaag mit de Tweet-Impfungen los. Jedeen Dag kriegt dor bet to fieffhunnert Lüüd jemehr twete Dosis. Dorto kriegt üm un bi fiefhunnert Minschen de eerste Sprütt. Dat Zentrum is för bet to sövendusend Impfungen an’n Dag opstellt. Man de Impfstoff is knapp, dorüm warrt opstunns so wenig impft. // Stand 26.01.2021, Kl. 9:30

