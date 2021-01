Stand: 26.01.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Tall vun de Corona-Neeinfekschonen in Düütschland geiht wieder torüch. Dat Robert-Koch-Institut mellt siet güstern sössdusendveerhunnert ne’e Fäll. Dat is de siedste Weert siet Midde Oktober. Wenn een dat mit de verleden Week verglieken deit, denn sünd dat veertig Perzent weniger. Man dor hebbt se ok wegen en Datenpann masse namellt. // Stand 26.01.2021, Kl. 9:30

